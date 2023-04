Toni Martínez não está de "barriga cheia" no FC Porto": «Por que não sonhar com um título europeu?"

Agora que já fechou o dossiê da renovação com o FC Porto, Toni Martínez coloca definitivamente o foco na reta final da época e no futuro. Depois de já ter conquistado todos os troféus nacionais, o espanhol não esconde que gostaria de erguer um troféu internacional pelos dragões."O que podemos prometer é luta, vamos dar tudo, vamos lutar à Porto, como se diz, e no final vamos ser felizes. Um sonho por realizar no FC Porto? A nível nacional ganhámos tudo o que era possível, por que não sonhar com um título europeu também?", confessou Toni Martínez ao Porto Canal.O espanhol faz um balanço muito positivo da sua experiência no FC Porto, mas garante que não se dá como inteiramente satisfeito. Há muito para ganhar."Estou muito feliz pela forma como têm corrido as coisas nestes anos, e agora há que dar continuidade. Nunca ficamos com a barriga cheia, queremos muito mais, queremos continuar, e, como disse o presidente, o futuro é o próximo jogo, as nossas finais começam agora, vamos dar luta até final", rematou o ponta-de-lança.