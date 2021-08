Toni Martínez: «O meu golo deu-nos tranquilidade»

Toni Martínez fez o primeiro golo do FC Porto e, no fim do jogo, revelou que este foi um tento especial.





"Estou muito feliz por começarmos a época como acabámos a anterior: com uma vitória no Dragão. Espero que este seja o começo de uma época muito boa para toda a gente. Estou muito satisfeito, ainda para mais tendo em conta que a minha filha nasce daqui a três dias. Fizemos um bom trabalho na pré-época e espero que seja a primeira vitória de muitas", revelou."Entrámos no jogo a querer ganhar desde o primeiro minuto e tivemos algumas oportunidades. As primeiras não entraram, mas, depois de o Sérgio ter feito um movimento fantástico, fiz um golo que nos deu tranquilidade. Na segunda parte fomos completamente dominadores", acrescentou ainda o avançado espanhol.