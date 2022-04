Toni Martínez: «O míster avisou durante a semana que quem estava de fora ia ser importante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lançado por Sérgio Conceição durante a 2ª parte, Toni Martínez ainda foi a tempo de fazer o golo que valeu o triunfo do FC Porto. No final do jogo, o avançado não escondeu a felicidade pelo feito alcançado.

“Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra uma grande equipa que disputou o jogo de forma muito forte. Sabíamos que tínhamos de ser pacientes e o mister avisou durante a semana que quem estava de fora ia ser importante. Nestes jogos é importante entrar a somar e foi isso que eu, o Galeno e o Eustáquio tentámos fazer. Temos de dar sempre o máximo, hoje fui feliz e estou satisfeito por poder ter ajudado a equipa depois de algum tempo de fora. Golo? Tenho um parecido com o Pepe no ano passado em Tondela, ele tenta colocar-me a bola no espaço muitas vezes. Quando vi que o que ele fazer fiz o meu movimento e depois foi um bom domínio. Senti o defesa muito perto, mas fui feliz”, disse à Sport TV.

O jogador espanhol elogiou ainda a forma como a equipa encarou a partida e apontou baterias ao jogo com o Sp. Braga para o campeonato: O FC Porto entra sempre para ganhar, começámos o jogo como se a eliminatória estivesse 0-0. Isso fez com que conseguíssemos ganhar hoje e vamos à final. É sempre bom ir a uma final e temos mais 90 minutos para disputar. Não se pode esconder a felicidade pelo resultado que conseguimos, mas amanhã já temos de trabalhar e voltar a pensar no jogo da Liga”.