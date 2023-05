Toni Martínez oferece camisola a jovem com doença rara: «És um exemplo para todos nós»

Hoje conheci finalmente ao meu amigo Filipe e foi incrível! És um exemplo pra todos nós, obrigado @NelsoncfNelson e parabéns pela tua família, estamos juntos pic.twitter.com/zDH0gVhjxH May 10, 2023

No final de mais um treino do FC Porto no Olival, esta quarta-feira, Toni Martínez parou a sua viatura assim que passou o portão do centro de treinos e, conforme previamente combinado com a família, dirigiu-se ao jovem Filipe Ferreira, que lá o aguardava, e ofereceu-lhe a sua camisola de jogo com a devida dedicatória: "Para o Filipe com carinho".Mais tarde, o avançado espanhol publicou nas redes sociais duas das fotografias que registaram o momento para a posterioridade e legendou-as assim: "Hoje conheci finalmente o meu amigo Filipe e foi incrível! És um exemplo para todos nós. Obrigado Nélson e parabéns pela tua família. Estamos juntos."Nélson é o pai de Filipe Ferreira, que explicou aque contactou Toni Martínez através das redes sociais e expôs-lhe a história de Filipe. "Ele tem uma doença genética rara, o Síndrome de Norrie. Não vê, não fala e não anda", explicou ao nosso jornal, deixando a dor de lado para congratular-se com uma enorme conquista do filho: "Agora, já consegue ficar de pé."A única fonte de rendimento desta família residente em Avintes, Vila Nova de Gaia, resulta do trabalho de Nélson, mas todos contribuem, de uma forma ou de outra, para proporcionar todos os cuidados possíveis a Filipe. E não é fácil, uma vez que as terapias custam dois mil euros por mês."Falei com o Toni Martínez através do Instagram, ele disse que gostaria de conhecer o Filipe, que lhe oferecia a camisola e marcámos um dia para nos encontrarmos no Olival. Fui lá hoje, ao sair entregou-me a camisola e fez questão de ir à carrinha conhecer o Filipe. O Toni Martínez é um anjo e o Taremi também é espectacular", prosseguiu Nélson, revelando que, entre outros, o avançado iraniano também já ajudou o seu filho com a oferta da sua camisola de jogo.As camisolas são depois entregues à plataforma 'eSolidar' e são leiloadas. "O dinheiro angariado é utilizado nos tratamentos do Filipe", explica Nélson, bastante agradecido pela ajuda que lhe tem sido dada não só pelos jogadores do seu clube, o FC Porto, mas também de outros emblemas nacionais.Ainda assim, toda a ajuda é pouca face à elevada despesa nos tratamentos diários do jovem. Por isso, a família de Filipe continuará à procura de outros apoios, nomeadamente através da página de Facebook solidária 'Todos juntos pelo Filipe Ferreira'. O pai, Nélson, continuará a aproveitar os seus fins de semana a recolher sucata e a juntar tampinhas de plástico, enquanto a mãe, Mara, e a irmã, Daniela, se dedicarão diariamente à produção de diversos artigos, como camisolas estampadas, medalhas gravadas ou canecas personalizadas para ajudarem a pagar as terapias.Num momento de grande tensão em termos desportivos, com a época a entrar na fase das decisões, o futebol, à boleia de Toni Martínez, também mostra o seu lado mais solidário. E, agora, tanto a família de 'Pipinho', conforme o jovem é carinhosamente tratado, como o avançado do FC Porto prosseguirão nas respetivas batalhas, cientes de que a missão solidária está a ser ganha por goleada.