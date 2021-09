Toni Martínez: «Queremos voltar ao nosso lugar»

Toni Martínez é um dos dragões em maior destaque neste arranque de temporada e, como seria de esperar, os ecos de protagonismo já chegaram à sua Espanha natal. Em entrevista ao programa ‘Carrusel Deportivo’, da rádio Cadena Ser, o ponta-de-lança espanhol não deixou tema sem resposta e abordou, em particular, o bom início de época que está a realizar e os grandes desafios que se avizinham para o FC Porto. O próximo é já em Alvalade, frente ao campeão Sporting, seguindo-se a visita a Madrid para defrontar o Atlético. Um ciclo terrível, mas Toni garante uma equipa preparada e ambiciosa.

"Temos um jogo em Alvalade que será muito, muito difícil. Queremos voltar ao nosso lugar, ser campeões da Liga. Depois vem a Champions, é normal que os jogadores, queiram ou não, gostem sempre mais destes jogos grandes. No ano passado fizemos uma grande época na Liga dos Campeões e espero que, no mínimo, se possa repetir este ano. Apesar de saber que estamos num grupo muito difícil", analisou o espanhol, que foca atenções, sobretudo, para a reconquista do campeonato: "Sabemos da importância que a Champions tem para o clube, mas temos consciência de que o grupo é difícil. O nosso objetivo principal é sermos campeões, queremos demostrar que o FC Porto é o melhor clube de Portugal."

Com três golos nas primeiras quatro jornadas da Liga Bwin, Toni Martínez admite que está a viver os melhores momentos com a camisola do FC Porto e espera dar sequência a esta fase até ao final da temporada. "Estou muito contente de começar a época como tinha acabado a última, com golos e com vitórias. Espero que se mantenha. Estou num clube de elite, de Champions, um dos melhores do Mundo, e quando surge a oportunidade de jogar só tenho é de dar tudo para a agarrar. Tenho tido a confiança do treinador e acho que estou a mostrar serviço", considerou o ponta-de-lança, de 24 anos, feliz por ter encontrado a estabilidade que faltava, "tanto em Famalicão como no Porto". "Estou tranquilo e feliz pela forma como estão a sair as coisas", revelou.



Continuar a marcar para chegar à ‘roja’



A boa fase no FC Porto ainda não abriu as portas da seleção espanhola a Toni Martínez, mas a expectativa é que tal venha a acontecer. "Só tenho de seguir a fazer golos para continuar a bater a essa porta", vincou, lembrando que a recente chamada de Abel Ruiz é sinal de que Luis Enrique observa com atenção quem joga do lado de cá da fronteira: "Fiquei feliz pela convocatória do Abel, significa que o selecionador está atento ao que se passa na liga portuguesa. Sei que a única forma de lá estar é continuar a marcar golos, a jogar bem. Se assim for veremos, pode acontecer. É um sonho para o qual trabalho diariamente."