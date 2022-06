Toni Martínez rendido a Luís Diaz: «Nunca vi nada igual na vida»

Toni Martínez destacou, em entrevista à 'Marca', a "excelente temporada" do FC Porto, e deixou elogios a três craques com os quais pisou o relvado na mesma equipa ou... do lado oposto: Luis Díaz, Pepe e Darwin Núñez."Concluímos uma excelente temporada. Quando chegas ao FC Porto estás obrigado a aparecer, sobretudo nas competições nacionais, porque somos a maior equipa de Portugal. O ano passado ficámos com uma 'espinha presa' tanto no campeonato como na Taça, mas reconquistámos o nosso lugar ao vencer a dobradinha", começou por dizer, antes de deixar rasgados elogios a Pepe e Luis Díaz."[Díaz?] Saiu a meio e na minha opinião foi o melhor jogador da Liga. Nunca vi nada igual na minha vida. Quando cheguei, na temporada passada, ele não era tão protagonista, mas via-se que podia explodir a qualquer momento com aquela alegria... e assim foi. Além disso, parece que não tem limites. Olhamos para ele e pensamos: 'Não faz sentido que se adapte a um clube de nível mundial tão rapidamente e sem falar a língua'. [Pepe] É incrível. Não vou revelar o jogador Pepe a ninguém, todos o conhecem. Destacaria a vontade com que vive o futebol na sua idade. Ganhou três Ligas dos Campeões e é preciso olhar para a alegria que sente ao ganhar a Taça de Portugal. 'Ganhar é muito bom', diz-nos sempre. É o nosso capitão e um exemplo a seguir, o primeiro a chegar e a ir treinar".Questionado acerca de um rival, Darwin Núñez, Toni Martínez não escondeu a admiração pelo uruguaio. "É um craque. Parece que esta temporada vai sair. Parece-me um enorme avançado e, pelo que consegui falar com ele, um bom rapaz. Fez o melhor ano da carreira e desejo-lhe o melhor... sempre que não jogue no Benfica", concluiu.