Toni Martínez: «Sou muito feliz aqui e sei que o clube confia em mim»

Apesar de ter sido substituído pouco depois de ter entrado em campo, Toni Martínez era um jogador feliz depois da conquista da Taça por parte do FC Porto."Entendi a substituição, sem dúvida. Não podia ficar com essa recordação desta Taça, é um momento de felicidade. Consegui ser o melhor marcador, acredito que tenho algo especial com esta Taça. Faltou pouco para fazer mais um golo, mas o importante é que entrou e conseguimos desbloquear o jogo. É preciso desfrutar destes momentos, no próximo ano temos de tentar conquistar todos os títulos. Ninguém pode pensar que foi uma má época, demostrámos mais uma vez que somos a melhor equipa. Claro que todos queremos jogar, mas só podem jogar 11 e um plantel tem 25 jogadores. O que posso dizer é que sou muito feliz aqui, pese embora queira ser importante. Sou um jogador de equipa e não é só dito da boca para fora, se assim não fosse tinha ficado chateado hoje. O clube confia em mim e prometo dar sempre o meu máximo", disse à RTP.