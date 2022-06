Toni Martínez tem mais um pretendente em Espanha. De acordo com o 'fichajes.net', o Valencia juntou-se ao grupo de clubes interessados no ponta-de-lança do FC Porto, depois de ontem terem surgido notícias que o colocaram na rota do Cádiz e Rayo Vallecano.Em duas épocas no Dragão, Toni Martínez fez 54 jogos e marcou 15 golos, mas o facto de não ter jogado com a regularidade que pretendia levou-o a ponderar sair neste verão. O espanhol tem contrato com o FC Porto por mais três temporadas.