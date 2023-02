Toni Martínez: «Temos de realizar uma ponta final perfeita e continuar a somar pontos»

Toni Martínez não escondeu a felicidade por ter ajudado o FC Porto a vencer () este sábado o Rio Ave. "Muito feliz por poder contribuir com mais um golo. Agora não podemos perder pontos. Temos de realizar uma ponta final perfeita e continuar a somar pontos. Rio Ave é muito competitivo. Já o tinha demonstrado em Vila do Conde e repetiu", afirmou o avançado espanhol, em declarações no final do encontro."Pessoalmente estou muito feliz por poder contribuir, mas o importante é sempre vencer.""Desgaste acumulado sem reflexos. Agora é descansar e recuperar para o próximo jogo", terminou.