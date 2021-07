Tottenham estuda oferta por Corona

Tecatito Corona está nas cogitações do Tottenham, que estuda a possibilidade de avançar pelo mexicano nas próximas semanas. A informação foi avançada por Duncan Castles, no seu podcast sobre mercado de transferências.





A equipa inglesa, que tem agora Nuno Espírito Santo no comando técnico, colocou Erik Lamela e Lucas Moura no mercado para realizar alguns encaixes e baixar a sua folha salarial, que também não contará com Gareth Bale, de volta ao Real Madrid. Assim, o sector ofensivo é um nos quais o Tottenham tem mais necessidade de se reforçar, especialmente ao nível das alas.Apesar da sua cláusula de rescisão ter voltado a subir para os 40 milhões de euros este mês, com o seu contrato a expirar em junho de 2022, Corona poderá ser um alvo apetecível para os ingleses.