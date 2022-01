Tottenham fez proposta e pressiona para levar Luis Díaz

O Tottenham de Antonio Conte apresentou uma proposta oficial e está a pressionar no sentido de garantir a contratação de Luis Díaz. O valor fixo de 45 milhões de euros, adiantado no Twitter por um jornalista da SIC Notícias e confirmado por, fica longe da cláusula de rescisão do colombiano, cifrada em 80 milhões de euros.O que se confirma é que a reta final do mercado de inverno vai ser muito agitada no que toca ao extremo, não estado fora de hipótese a possibilidade de outros emblemas da Premier League formalizarem o interesse no jogador até à próxima segunda-feira.O facto de Luis Díaz se encontrar ao serviço da Colômbia, enfrentando jogos decisivos para a ida ao Mundial perante o Peru (dia 28) e Argentina (dia 1), cria um cenário difícil para uma grande transferência de última hora, mas a projeção que alcançou no mercado inglês pode fazer rebentar uma bomba em cima da linha de meta.Por agora, a SAD do FC Porto mantém-se tranquila e focada em manter as condições para que o sucesso desportivo da equipa liderada por Sérgio Conceição se prolongue, não existindo, apesar da crise, qualquer situação financeira que possa funcionar como chantagem para a descapitalização do plantel. Até porque os azuis e brancos apenas detêm 80% do passe de Díaz, cabendo o restante ao Junior Barranquilla.Nesse sentido, a proposta do Tottenham, mesmo podendo envolver bónus, está longe de ser irrecusável e o próprio jogador tem noção de que está na mira de clubes mais competitivos da Premier League que poderão dar-lhe outras perspetivas de carreira já nos próximos dias ou, como havia sido delineado, no mercado estival.