Transações de passes tiveram saldo positivo de 74,8 milhões de euros

O FC Porto registou um saldo positivo de 74,8 milhões de euros relativamente a transações de passes de jogadores em 2020/21, informação adiantada no âmbito da apresentação das contas da SAD portista relativas à última época.





Esta é uma fasquia fortemente marcada pela transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton, no início da última época, por 40 milhões de euros, uma vez que a mesma se insere nas contas relativas a 2020/21. Além deste negócio, incluem-se neste parâmetro nomes como Alex Telles, Zé Luís e Soares, entre outros.De notar que, não obstante algumas vendas importantes e a inclusão no plantel de vários jogadores da formação, com valor contabilístico muito baixo no que diz respeito ao ativo da SAD, o valor do plantel aumentou 34 milhões de euros, passando de 76 milhões de euros em 2019/20 para os 110 milhões de euros na temporada transata.