Treino do FC Porto com a equipa B a fechar a semana

De forma a compensar as muitas ausências de jogadores que se encontram ao serviço das seleções, Sérgio Conceição chamou a equipa B para trabalhar em conjunto com a formação principal.Descontando os onze internacionais e os quatro lesionados, o técnico dos dragões contou com apenas doze jogadores do plantel principal.Entre os elementos com problemas físicos, refira-se que Marcano deu seguimento ao plano de treino integrado condicionado, enquanto Wendell e Uribe permaneceram em treino condicionado. Já Francisco Conceição manteve-se em tratamento à lesão no ombro direito.O plantel gozará agora dois dias de folga, regressando ao Olival na segunda-feira, às 16 horas.