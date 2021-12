Treino do FC Porto com Grujic e Pepê longe da vista

O FC Porto está a ultimar os últimos detalhes do confronto com o Atlético Madrid, desta terça-feira, no Estádio do Dragão, a contar para a 6.ª jornada da fase de grupos da Champions e, nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, não estiveram à vista o médio Grujic e o extremo Pepê.

Também ausentes, estes de forma já esperada, estiveram os lesionados Pepe, Marcano, João Mários e Francisco Conceição. De forma a completar o grupo, Sérgio Conceição promoveu a chamada de Gonçalo Borges, do FC Porto B. O técnico e um jogador portista falam em conferência de imprensa às 17 horas.