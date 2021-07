Treino do FC Porto com Toni Martínez mas ainda sem Díaz, Uribe e Marchesín

Na sequência da vitória sobre o Lille, por 2-0, o FC Porto regressou aos treinos, esta segunda-feira, no Algarve. O avançado Toni Martínez, que saiu tocado do jogo com o campeão francês, subiu aos relvados da unidade hoteleira onde os dragões estão instalados no sul do país, mas só o boletim clínico, que será revelado ao fim do dia, confirmará se o espanhol trabalhou integrado com os colegas.





Ausentes da sessão matinal estão os colombianos Luis Díaz, Mateus Uribe e o argentino Agustin Marchesín, que participaram na Copa América e, por esse motivo, foram autorizados a prolongar as respetivas férias. Os três jogadores chegam ao Algarve entre hoje e amanhã.