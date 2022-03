Os dragões fecharam a semana de trabalho com um treino em conjunto com a equipa B. Uma forma de Sérgio Conceição compensar a ausência de muitos jogadores que se encontram ao serviço das seleções e, ao mesmo tempo, aproveitar o facto de não haver campeonato neste fim-de-semana para dar ritmo aos jogadores que ficaram no Olival.Neste momento estão 12 elementos nas seleções (Diogo Costa, Vitinha, Otávio, João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Mbemba, Zaidu, Grujic, Eustáquio e Uribe), dois em isolamento devido à Covid-19 (Taremi e Pepe) e três lesionados (Manafá, Bruno Costa e Pepê). Entre os jogadores com problemas físicos, os dois primeiros estão em tratamento, enquanto o brasileiro faz trabalho de ginásio.O plantel fica agora de folga no fim-semana, regressando aos treinos, no Olival, na segunda-feira, às 17 horas.