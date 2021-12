Três baixas no início da preparação do FC Porto para o jogo com o Sp. Braga

Cerca de 12 horas depois do desaire com o Atlético Madrid, que retirou o FC Porto do sempre apetecível palco da Liga dos Campeões, a equipa voltou ao Olival para iniciar a preparação do jogo de domingo (20.30 horas), frente ao Sp. Braga, da 14.ª jornada da Liga Bwin.Na hora de contar espingardas, Sérgio Conceição detetou três baixas por questões de ordem física. Cláudio Ramos já realizou treino integrado, mas ainda algo limitado, sendo que tanto Marcano como Francisco Conceição limitaram-se a realizar tratamento às respetivas lesões.Os azuis e brancos voltam a treinar esta quinta-feira, numa sessão cujo arranque está marcado para as 10.30 horas.