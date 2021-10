Três jogadores em tratamento no arranque da preparação para o jogo com o AC Milan

No seguimento do triunfo sobre o Boavista, no dérbi da Invicta, o FC Porto voltou aos trabalhos na manhã deste domingo, iniciando a preparação para o jogo de quarta-feira, frente ao AC Milan, em Itália, da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





No boletim informativo da sessão de treino, o FC Porto revelou que, além de Wendell, lesionado desde o jogo com os transalpinos, no Dragão, também Uribe e Marcano se limitaram a fazer tratamento.O médio e o defesa lesionaram-se no dérbi com o Boavista. O FC Porto informou que o colombiano está a contas com uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o espanhol sofreu uma entorse no tornozelo direito.Os azuis e brancos voltam a treinar na tarde desta segunda-feira, a partir das 16 horas, no Olival.