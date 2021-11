Três jogadores em tratamento no regresso do FC Porto aos treinos no Olival

Depois de um dia de folga, concedido na sequência do triunfo sobre o Vitória de Guimarães, a equipa do FC Porto voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira, iniciando a preparação do duelo com o Portimonense, no Algarve, marcado para sexta-feira.No regresso aos trabalhos no Olival, Sérgio Conceição esteve privado de três unidades, em todos os casos devido a lesão. Pepe, Marcano e Francisco Conceição recuperam das respetivas lesões e apenas fizeram tratamento.Tendo em vista o referido desafio da 13.ª jornada da Liga Bwin, os azuis e brancos voltam aos trabalhos na manhã de quarta-feira, novamente no Olival.