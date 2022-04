Três nomes no boletim clínico do FC Porto no arranque da 'operação Portimonense'

Depois de um dia de folga, o FC Porto voltou ao trabalho na manhã desta terça-feira, iniciando a preparação do jogo de sábado, frente ao Portimonense, com três nomes no boletim clínico.Wilson Manafá e Mateus Uribe fizeram tratamento às respetivas lesões, enquanto Bruno Costa voltou a treinar nos relvados do Olival, mas condicionado e à margem dos restantes colegas.Os azuis e brancos voltam a treinar amanhã de manhã, novamente tendo em vista o jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin.