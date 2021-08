Três nomes no boletim clínico dos dragões

O FC Porto cumpriu, esta terça-feira, mais um treino de preparação para o duelo de sábado, frente ao Arouca, no Estádio do Dragão. Sérgio Conceição contou três baixas motivadas por lesão.





De acordo com as informações presentes no boletim clínico azul e branco, Otávio e Marchesín fizeram tratamento às respetivas lesões, sendo que Grujic continuou em regime de treino condicionado.Os azuis e brancos regressam aos relvados do Olival esta quarta-feira, numa sessão marcada para as 15.30 horas. Recorde-se que a receção ao Arouca, da 4.ª jornada da Liga Bwin, tem pontapé de saída agendado para as 18 horas de sábado.