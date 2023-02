Tribunal confirma condenação de Seixas da Costa por chamar "javardo" a Sérgio Conceição

Numa decisão tomada anteontem, quarta-feira, o Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação do embaixador Francisco Seixas da Costa pelo crime de difamação agravada, devido a ofensas ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.Desta forma, Seixas da Costa terá mesmo de pagar uma multa de 2.200 euros e uma indemnização de seis mil euros ao treinador do FC Porto, por ter-lhe chamado "javardo" através do Twitter, em março de 2019."Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam os juízes do Tribunal da Relação do Porto em negar provimento ao recurso interposto pelo arguido Francisco Manuel Seixas da Costa e, consequentemente, confirmar a sentença recorrida", pode ler-se na decisão.