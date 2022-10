Tribunal da Relação mantém condenação a comentador da BTV por difamação de Pinto da Costa

Pedro Abreu Rocha viu o Tribunal da Relação do Porto indeferir o recurso apresentado por uma condenação de difamação a Pinto da Costa. O comentador da BTV tinha sido condenado a pagar uma multa de 2 mil euros e 5 mil euros a título de indemnização cível ao presidente do FC Porto.O caso remonta a 21 de junho de 2018, quando o arguido se pronunciou no programa 'Lanças Apontadas', da BTV, aludindo, por exemplo, a "bois, touros ou vacas". No seu recurso, Pedro Abreu Rocha argumentou, sobre as expressões em questão, que as mesmas surgiram no contexto das queixas de Pinto da Costa em relação ao IVA pago pelo futebol em comparação com o mesmo imposto pago em atividades tauromáquicas.