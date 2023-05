Tributo a Pepe e Otávio nas substituições

Não foram despedidas do Dragão, mas, ainda assim, revelaram-se dois momentos de grande emoção no jogo que marcou o final do campeonato. Durante a segunda parte, Sérgio Conceição substituiu Pepe e Otávio, e ele próprio deu o mote para que os adeptos do FC Porto se levantassem das suas cadeiras para aplaudirem dois dos grandes símbolos da equipa. Primeiro foi Pepe, aos 63 minutos. Assim que o capitão deixou o terreno de jogo, Sérgio Conceição virou-se para a bancada a pedir um aplauso mais forte e logo de seguida deu um grande abraço ao experiente central.

Uma dezena de minutos depois repetiu-se a cena com Otávio, que tinha acabado de ver um cartão amarelo. Novo aplauso e abraço do técnico. Dois exemplos de reconhecimento do Dragão.