Trio da equipa B continua às ordens de Sérgio Conceição

O FC Porto realizou na manhã desta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Famalicão e Sérgio Conceição voltou a chamar os mesmos três elementos da equipa B que já tinham marcado presença na sessão da véspera. João Mendes, João Marcelo e Gonçalo Borges continuam integrados e espreitam a convocatória para o encontro de domingo, tal como aconteceu com a Belenenses SAD.De resto, o boletim clínico mantém-se inalterado, uma vez que João Mário, Pepe e Marcaram trabalharam de novo no relvado mas de forma condicionada, enquanto Manafá segue o tratamento à cirurgia feita recentemente ao joelho. Zaidu, ao serviço d Nigéria na CAN, é a outra ausência.Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10H30, no Olival.