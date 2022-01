Trio da equipa B entre os grandes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rodrigo Pinheiro, João Marcelo e João Mendes, todos da equipa B, fizeram parte das opções de Sérgio Conceição no arranque da operação Belenenses SAD.

Dois laterais, um direito e outro esquerdo, e um central para fazerem face à verdadeira razia que se vive no sector mais recuado dos dragões, sobretudo no lado direto da defesa. Rodrigo Pinheiro espreita assim uma oportunidade, sendo que na equipa B também há Tomás Esteves e Conceição já adaptou, com sucesso, vários jogadores ao lugar.