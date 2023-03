Trio em tratamento no regresso do FC Porto ao Olival

Cumpridos dois dias de folga, o plantel do FC Porto voltou na manhã desta quarta-feira ao Olival, onde iniciou a preparação para o duelo com o Portimonense, agendado para dia 2 de abril. Numa manhã agitada e que contou com a presença de Pinto da Costa no centro de treinos, Sérgio Conceição viu-se limitado nas opções devido às várias baixas de jogadores internacionais.Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá), Zaidu (Nigéria), Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia) e Mehdi Taremi (Irão) estão e vão continuar a estar ao serviço das respetivas seleções, enquanto que Diogo Costa foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional e deve apresentar-se esta quinta-feira no Olival para recuperar da lesão sofrida no ombro. No boletim clínico continuam Pepe, João Mário e João Marcelo, que se limitaram a realizar tratamento.Os Dragões voltam ao Olival esta quinta-feira (10h30) para mais um treino.