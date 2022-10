Trio portista homenageado pelo Anadia

David Carmo, Rodrigo Conceição e Wilson Manafá foram homenageados pelo Anadia. O trio tem passado no emblema do distrito de Aveiro, ora na formação, caso dos dois primeiros, ora como sénior, caso do último, razão pela qual, no final, receberam uma camisola do clube em pleno relvado.

Wilson Manafá, de resto, foi muito aplaudido pelos adeptos da casa mal saltou para o aquecimento, ainda durante a primeira parte. Igual tratamento teve Zaidu. Apesar de ter ficado de fora da ficha de jogo, o lateral-esquerdo esteve na bancada a assistir à partida e a presença foi notada.