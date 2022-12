Tripla folga para o plantel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da vitória em Chaves, Sérgio Conceição concedeu três dias de folga ao plantel, estando o regresso ao trabalho agendado para depois de amanhã, às 10h30, no Olival.Será nessa altura que os dragões darão início à preparação do jogo frente ao Vizela, que marca o fecho do grupo A da Allianz Cup.