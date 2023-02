Troféu referente à conquista da Allianz Cup já mora no Museu do FC Porto

A conquista da Taça da Liga O destaque da nova edição da Revista Dragões

— FC Porto (@FCPorto) February 15, 2023

No passado dia 28 de janeiro, após triunfo sobre o Sporting, em Leiria, o FC Porto conquistou a Allianz Cup pela primeira vez na sua história. E o troféu referente a essa prova já mora no museu portista, tendo sido colocado junto aos outros três que foram ganhos meses antes, o da Liga Bwin, o da Taça de Portugal e o da Supertaça.A imagem com as quatro taças nacionais foi mostrada, esta quarta-feira, pelo FC Porto através das redes sociais. Recorde-se que no final da temporada passada, plantel e equipa técnica entregaram os troféus referentes à dobradinha a Pinto da Costa para o presidente os depositar no museu, numa cerimónia simbólica.Já os troféus referentes à Supertaça e à Allianz Cup não tiveram direito a cerimónia idêntica, uma vez que o calendário apertado dos dragões não o permitiu.