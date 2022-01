Tudo preparado no Sánchez-Pizjuán para apresentar Jesús Corona

Jesús Corona está a caminho de Sevilha. O avançado mexicano, de 29 anos, já deu entrada no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e vai cruzar os céus da Peninsula Ibérica rumo à cidade andaluz, onde vai ser apresentado na equipa treinada por Julen Lopetegui.No Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilha, já está tudo preparado para a apresentação do jogador que serviu o FC Porto nas últimas seis épocas e meia. A imagem das iluminações com o nome de guerra, Tecatito, já estão prontas para receber o jogador.