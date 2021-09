Turcos colocam Zaidu como alvo de Vítor Pereira para o Fenerbahçe

O jornalista turco, Yagiz Sabuncuoglu, avançou esta sexta-feira com o interesse do Fenerbahçe no lateral portista Zaidu. Tratando-se de uma fonte bem informada junto do clube treinado por Vítor Pereira, a notícia está a ser difundida por diversos órgãos de Comunicação Social.





Na Turquia, refira-se, o mercado de transferências só fecha no próximo dia 8, pelo que o Fenerbahçe ainda tem tempo para negociar o internacional nigeriano do FC Porto.No entanto, como é publicamente conhecido, Sérgio Conceição não quer abrir mão dos defesas laterais que tem ao dispor. Tanto assim é que o último reforço assegurado pelos dragões, para 2021/22, foi o lateral esquerdo brasileiro, Wendell. Nos últimos dois jogos, frente a Marítimo (1-1) e Arouca (3-0), Marcano foi o escolhido para jogar na posição em causa.