Turcos insistem em Sérgio Oliveira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa turca continua a insistir na possibilidade de Sérgio Oliveira rumar ao país. De acordo com algumas notícias difundidas ontem, o Galatasaray está muito interessado no médio portista e pode em breve avançar com uma proposta para o assegurar em definitivo ou por empréstimo.