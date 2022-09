UEFA ameaça FC Porto com exclusão das competições europeias, mas dragões garantem ter cumprido metas do Fair Play Financeiro

A UEFA ameaçou o FC Porto com exclusão das competições europeias nas próximas três temporadas, mas entretanto os dragões emitiram um comunicado onde garantem que superaram "as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro". Além dessa possível sanção, os dragões são no imediato multados em 100 mil euros por essa violação."O Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou que o FC Porto, após a reabertura do processo, incumpriu ligeiramente o objetivo principal do seu acordo de liquidação e, em consequência, a Primeira Câmara do CFCB decidiu aplicar uma coima de 100 mil euros e excluir o clube da próxima competição de clubes da UEFA para a qual venha a qualificar-se nas próximas três temporadas, a menos que o resultado de equilíbrio agregado do clube para os exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022 esteja em conformidade com o requisito de equilíbrio", refere o CFCB da UEFA em nota oficial divulgada esta sexta-feira."A Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD tomou conhecimento que o Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou terem sido "ligeiramente incumpridas" as condições do acordo (Settlement Agreement) estabelecido para o preenchimento das regras do fair play financeiro, tendo por base o período terminado na época 20/21.Contudo, tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro."O CFCB da UEFA multou o Santa Clara em 10 mil euros, por "pequenas violações aos requisitos de equilíbrio".