UEFA anuncia o "dérbi Sérgio Conceição"

A UEFA está a apresentar no seu site, no espaço dedicado à Liga Europa, a eliminatória entre o FC Porto e a Lazio, do playoff da Liga Europa, como o "dérbi Sérgio Conceição", em referência à história do treinador português nos dois clubes."O dérbi Sérgio Conceição. O 'chefe' do FC Porto passou os melhores anos da sua carreira como jogador nos dois emblemas, conquistando o seu espaço na história da Lazio ao desempenhar um papel chave na equipa que venceu a Taça das Taças de 1998/99 e a 'dobradinha' na época seguinte", refere o organismo que gere o futebol europeu, recordando um comentário de Vítor Baía sobre a eliminatória: "Vai ser um encontro emocional para o nosso treinador."Relativamente à Lazio, a UEFA recorda que, à altura daquelas conquistas do clube, Maurizio Sarri estava a treinar na 5.ª divisão do país. "Percorreu um longo caminho desde então e depois da equipa ter lutado para ganhar consistência, com Ciro Immobile do seu lado eles podem sempre ser uma ameaça real", pode ler-se no site, que termina o lançamento do jogo com a recordação da vitória do FC Porto, por 4-1, na 1.ª mão das meias-finais da Taça UEFA de 2002/03, sobre a Lazio.