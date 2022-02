UEFA confirma Galeno, Semedo e Eustáquio na lista do FC Porto para a Liga Europa

A UEFA confirmou esta quinta-feira a inclusão dos reforços de inverno do FC Porto na lista de jogadores inscritos para as próximas fases das competições europeias, neste caso a Liga Europa.Galeno, Rúben Semedo e Stephen Eustáquio entram assim no lote de jogadores elegíveis para Sérgio Conceição, tal como já tínhamos adiantado , ocupando as vagas abertas com as saídas de Corona, Luis Díaz, Nanu e Sérgio Oliveira.O FC Porto tem confronto marcado com a Lazio para o playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa. A primeira mão realiza-se no próximo dia 17, no Estádio do Dragão.