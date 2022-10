UEFA multa FC Porto em mais de 54 mil euros e deixa advertência a Sérgio Conceição

A UEFA teve mão pesada para com o FC Porto por factos ocorridos no encontro da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mais concretamente no jogo frente ao Atl. Madrid.O organismo que tutela o futebol europeu anunciou hoje uma multa 54.250 euros aos dragões, um valor que se divide em 4.250 euros pelo uso de pirotecnia e em 50 mil euros pelo atraso registado no início do encontro.Esta última infração, de resto, resultou também num aviso para Sérgio Conceição.