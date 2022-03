UEFA oficializa saída do FC Porto do Fair Play Financeiro

A UEFA anunciou esta sexta-feira que o FC Porto, bem como o Wolverhampton (Inglaterra), estão livres do Fair Play Financeiro, confirmando a notícia que Record noticiou ainda em setembro de 2021 . Quer isto dizer que a SAD do FC Porto já não está obrigada a vender mais do que o que compra."O CFCB (Comité de Controlo Financeiro de Clubes) também emitiu despachos nos processos do FC Porto (POR) e do Wolverhampton Wanderers FC (ENG) que tinham celebrado acordos, em junho de 2017 e julho de 2020, respetivamente, relativos ao equilíbrio financeiro. Apurou-se que ambos os clubes cumpriram o objetivo geral do acordo na época 2021/22, pelo que saíram do regime de Fair Play Financeiro", esclareceu o Comité de Controlo Financeiro de Clubes.