UEFA rejeitou recurso do FC Porto e mantém três jogos de suspensão a Wendell

A UEFA informou, esta sexta-feira, que rejeitou o recurso apresentado pelo FC Porto e, consequentemente, confirmou a suspensão de Wendell por três jogos. O primeiro deles, de resto, já foi cumprido ontem, na vitória (2-1) portista sobre a Lazio, no Estádio do Dragão.O Comité de Disciplina da UEFA não fez mais do que manter o castigo aplicado ao brasileiro a 25 de janeiro de 2022. Em causa esta "uma agressão a outro jogador", no FC Porto-Atlético Madrid, de 7 de dezembro, no jogo que fechou a fase de grupos da Liga dos Campeões e ditou a queda dos dragões para a Liga Europa.Nesse mesmo desafio, pouco antes, o colchonero Yannick Ferreira Carrasco também foi expulso com vermelho direto por agressão a um jogador do FC Porto. O Atlético Madrid recorreu igualmente de um castigo de três jogos aplicado ao seu jogador, mas também viu essa intenção recusada pela UEFA.