Último dia de mercado do FC Porto: Semedo a chegar, Sacko e Galeno em cima da mesa

Com o fecho do mercado a aproximar-se a passos largos, o FC Porto continua ativo à procura de reforçar o plantel para o que resta jogar na temporada. Para já, no último dia da janela de transferências de inverno, há apenas uma garantia, a saber Rúben Semedo, mas pode haver mais novidades.Falando especificamente do defesa-central português, este é esperado na cidade do Porto esta segunda-feira, tendo prevista a realização dos habituais exames médicos e a consequente concretização da mudança para o Dragão.No entanto, pode dar-se ainda a chegada de mais nomes. Face à saída de Luis Díaz, os azuis e brancos começaram a pensar em alternativas e dois nomes foram colocados sobre a mesa: Galeno e Samuel Lino, sendo que este último deixou de ser opção, uma vez que selou acordo com o Atl. Madrid. Assim sendo, sobra Galeno.De resto, pode também haver novidades na lateral-direita. Em virtude da saída de Corona e da lesão de Manafá, Sérgio Conceição ficou a contar apenas com João Mário para fazer o corredor, pese embora Bruno Costa tenha vindo a somar minutos nessa posição. Neste contexto, Sacko, lateral-direito do V. Guimarães, é uma opção que está debaixo de olho.