«Um desfecho terrível»: as reações à derrota do FC Porto diante do At. Madrid

Record ouviu conhecidos adeptos dos dragões sobre a derrota do FC Porto diante do At. Madrid (2-1), em jogo da 1.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.





Rodolfo Reis, ex-jogador: "Um desfecho terrível. O FC Porto não merecia, bateu-se muito bem, frente a um bom adversário. Conseguiu o empate, mas o At. Madrid fez o 2-1 depois da hora. É futebol, mas esta exibição prova que o FC Porto pode continuar a acreditar no apuramento".

Cristiano Pereira, ex-treinador de hóquei: "Final inacreditável. O FC Porto fez por merecer um resultado diferente. Só fatores adversos, como o extrapolar do tempo do jogo, é que nos impediram de trazer pontos. Desfecho injusto, porque concedemos poucas oportunidades ao At. Madrid."

Tiago Silva, advogado: "O FC Porto foi sempre superior, criou as melhores oportunidades e só Oblak evitou uma vitória confortável. Com a expulsão e a perder, tivemos alma para resgatar o resultado, mas no último lance uma má abordagem defensiva deitou tudo a perder"