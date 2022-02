Um dia depois do 5-0 do Man. City ao Sporting, FC Porto recomenda... 'Wonderwall', dos Oasis

"É um belo dia para recuperarmos este Wonderwall, o maior êxito de sempre dos icónicos Oasis.". A frase consta na última linha na edição desta quinta-feira do Dragões Diário, a newsletter diária do FC Porto, na habitual parte na qual são feitas recomendações musiciais.Ainda que no texto nada seja referido, a referência à banda será uma alusão clara à goleada que o Sporting sofreu na véspera diante do Manchester City, por 5-0, isto porque, como se sabe, Noel Gallagher é um fanático dos citizens e a música em questão até é habitualmente utilizada como banda sonora no clube, como se pode ver no vídeo acima.