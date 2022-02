"Um espetáculo deplorável": Empate comentado por adeptos conhecidos dos dragões

ouviu conhecidos apoiantes do FC Porto após o clássico que terminou empatado com o Sporting (2-2)."Não estou satisfeito" -"Se me perguntassem se gostava deste resultado antes do jogo, diria que não. Depois de estar a perder por 2-0, diria que sim. Contra dez... não estou satisfeito com o resultado. Houve muito antijogo do Sporting e pouco bom futebol do FC Porto. Não gosto do resultado, mas aceito.""Mais coração do que cabeça" -"Num jogo em que um árbitro permitiu todo o tipo de antijogo que faria corar de vergonha uma equipa distrital, o FC Porto acabou por conseguir resgatar o jogo, mais com o coração do que com a cabeça, e alcançar um empate que permite manter uma vantagem importante.""Um espetáculo deplorável" -"Este foi um espetáculo deplorável. O árbitro não teve mão para segurar o encontro, permitiu muito antijogo do Sporting sem que os seus jogadores fossem devidamente admoestados com cartões. O Sporting só jogou até ao 2-0, depois disso houve muito anitjogo." *