Um jogador em treino condicionado e quatro em tratamento no Olival

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do FC Porto cumpriu, esta manhã, no Olival, mais um treino de preparação para a receção ao Arouca, na próxima quarta-feira, em jogo relativo à 14.ª jornada da Liga Bwin.Zaidu deu continuidade ao plano de treino condicionado, enquanto Francisco Meixedo, Eustáquio, Pepe e Evanilson realizaram tratamento às respetivas lesões.Para amanhã, véspera de Natal, está agendado um treino, às 10h30, no Olival.