Sem objetivos em jogo e com testes à Covid-19 obrigatórios, parecem estar reunidas as condições para o Estádio do Dragão registar uma das piores casas de sempre. A liderar esse ranking negativo está a receção ao Gil Vicente, para a Taça de Portugal, em 2016, com apenas 4.863 espectadores.Aos interessados em ir ver o jogo com o Rio Ave, há bilhetes à venda entre 2 e 8 euros. Entretanto, ontem foram colocados à venda – em exclusivo para sócios – os ingressos para a receção ao Benfica para a Liga Bwin. Os preços variam entre os 15 e os 60 euros.