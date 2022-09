"Uma derrota, para o FC Porto, é sempre uma derrota. Nunca é uma vitória moral. O que não significa que não seja possível identificar aspetos positivos quando o resultado é infeliz": assim arranca a newsletter do FC Porto desta quinta-feira na 'ressaca' da derrota frente ao At. Madrid por 2-1 na 1.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões, três golos no período de descontos "Ontem, em Madrid, o FC Porto foi muito superior a uma equipa candidata à vitória na Liga dos Campeões – teve mais ataques, mais remates, mais oportunidades perigosas –, mas acabou por perder 2-1. Os três golos foram marcados depois do minuto 90. O Atlético adiantou-se aos 92, mas Uribe empatou, na conversão de um penálti, aos 96. O árbitro, no entanto, só apitou para o fim depois de os espanhóis marcarem novamente: aos 101, no exato último segundo do jogo, dois minutos para lá dos nove que eram o tempo de compensação, surgiu o 2-1. A injustiça estava consumada", pode ler-se no 'Dragões Diário'.