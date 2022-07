Uma dezena chega mais tarde à pré-temporada do FC Porto

Uma parte importante do núcleo duro azul e branco não começará já hoje a trabalhar. Há uma dezena de internacionais, que participaram nos jogos das suas seleções entre o final de maio e junho, que gozarão alguns dias de descanso extra e só se apresentarão ao serviço no dia 6, no qual o plantel iniciará o estágio de pré-época no Algarve. São eles Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal); Zaidu (Nigéria); Grujic (Sérvia); Eustáquio (Canadá); Taremi (Irão); João Mário, Francisco Conceição e Rodrigo Conceição (sub-21 de Portugal). Este é o plano traçado há várias semanas pela equipa técnica e que só será alterado caso algum dos jogadores se tenha disponibilizado para encurtar as suas férias. Uma situação para confirmar bem cedo pela manhã.