Umaro Candé galardoado Atleta Jovem do Ano: «Vou trabalhar para que seja o primeiro de muitos»

Umaro Candé tem dado nas vistas nos sub-19 do FC Porto e aquilo que tem vindo a mostrar valeu-lhe o Dragão de Ouro Atleta Jovem do Ano. Um galardão que o avançado espera que seja o primeiro de muitos."Queria agradecer ao presidente e ao FC Porto por este prémio. Partilho com todos os meus companheiros de equipa, com a equipa técnica, com o staff e com toda a estrutura da Casa do Dragão. Sinto-me honrado, orgulho e agradecido. Dedico este prémio à minha mãe, que já não está entre nós, e que em todos os momentos penso nela. E agradeço à minha outra mãe, que não está presente hoje, e a toda a minha família e amigos. Vou continuar a trabalhar para que este seja o primeiro de muitos", referiu na gala, realizada esta segunda-feira.