Uribe abdicou da folga

Recuperar Mateus Uribe para o jogo de quinta-feira, frente ao Sporting, revela-se uma missão impossível, mas não faz desistir nenhum dos intervenientes no processo, incluindo o próprio jogador, que abdicou da folga concedida ontem ao plantel para fazer mais uma sessão de tratamento à lesão muscular que sofreu na coxa direita. Sinal de que ainda há esperança de que possa, pelo menos, constituir opção no clássico com os leões. Recorde-se que, apesar da lesão, Uribe mantém-se sempre com a equipa e, anteontem, até esteve no banco de suplentes a ver os colegas a aquecerem para o jogo com o Portimonense, assistindo depois à partida num camarote. João Mário também foi baixa contra os algarvios, por ter tido febre, mas já poderá receber o Sporting.