Uribe capitão a tempo inteiro

Mateus Uribe fez uma vez mais parte das escolhas iniciais do selecionador colombiano, Néstor Lorenzo, desta feita na vitória (2-1) frente ao Japão, em Osaka. O médio do FC Porto está a revelar-se um pilar na formação cafetera, ao ponto de ter sido o capitão de equipa a tempo inteiro, uma vez que realizou a totalidade do jogo. Uribe, de 32 anos, saiu desta digressão asiática com duas boas exibições, dado que já tinha estado em bom plano diante da Coreia do Sul.

Taremi também fez 90 minutos no triunfo (2-1) do Irão frente ao Quénia. Desta vez, o avançado dos dragões não deixou a sua assinatura nos golos.